Англія

Хавбек готується до відходу з клубу в якості вільного агента.

Іспанський атакувальний півзахисник Іско розпочав поточний футбольний рік у якості гравця андалузької Севільї, на тлі дев’ятирічних виступів у складі мадридського Реала.

Однак не пройшло й пів року, як 30-річний виконавець знову опинився на межі від статусу вільного агента та найближчим часом змінить клубну прописку.

Претендентів на гравця такого рівня, вочевидь, буде чимало, і італійський журналіст Ніколо Скіра вже повідомляє про зацікавленість із боку англійського Вулвергемптона в підписанні іспанця під час найближчої трансферної кампанії.

Цікаво, що в цьому сезоні Іско встиг награти в складі Севільї 19 матчів, забивши один гол та віддавши один гольовий пас.