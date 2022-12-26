Англія

Бенфіка вчергове може заробити божевільні кошти на трансфері свого гравця.

Звитяжні виступи збірної Аргентини на чемпіонаті світу-2022 в Катарі не могли залишити осторонь від уваги гравців "альбіселесте" в контексті наближення зимового трансферного вікна.

Зокрема, найкращий молодий гравець турніру, півзахисник лісабонської Бенфіки Енцо Фернандес, уже користується шаленим попитом із боку найбільших клубів Старого Світу.

Проте з португальськими "орлами" завжди було важко домовитись у фінансових питаннях стосовно їхніх гравців, тож навіть пропозицію в 100 млн євро від англійського Ліверпуля вони відхилили без зайвих вагань.

Бенфіка хоче отримати за свого гравця, як мінімум, 120 млн євро, і наразі, згідно з повідомленням португальської преси, існує лише одна команда, здатна задовільнити запити лісабонців — англійський Манчестер Юнайтед.

За 2022 рік Фернандес відіграв 59 матчів, забивши 14 голів та зробивши 13 гольових передач, тоді як за його літній трансфер із аргентинського Рівер Плейта Бенфіка влітку заплатила 12 млн євро.