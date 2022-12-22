Португальський клуб не влаштуала сума.
Енцо Фернандес, getty images
22 грудня 2022, 15:01
Півзахисник збірної Аргентини Енцо Фернандес своїми виступами на чемпіонаті світу у Катарі привернув увагу багатьох клубів.
Тим не менш, як повідомляє видання Record, Бенфіка не готова так просто відпускати свого гравця, навіть за велику суму.
Стверджується, що "орли" відхилили пропозицію в розмірі 100 мільйонів євро від представника АПЛ — Ліверпуля.
Нагадаємо, що раніше Бенфіка виставила цінник на найкращого молодого гравця чемпіонату світу-2022.