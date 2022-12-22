Португалия

Португальський клуб не влаштуала сума.

Півзахисник збірної Аргентини Енцо Фернандес своїми виступами на чемпіонаті світу у Катарі привернув увагу багатьох клубів.

Тим не менш, як повідомляє видання Record, Бенфіка не готова так просто відпускати свого гравця, навіть за велику суму.

Стверджується, що "орли" відхилили пропозицію в розмірі 100 мільйонів євро від представника АПЛ — Ліверпуля.

Нагадаємо, що раніше Бенфіка виставила цінник на найкращого молодого гравця чемпіонату світу-2022.