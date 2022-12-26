Результати чотирьох матчів 17-го туру АПЛ.
Райан Аїт-Нурі
26 грудня 2022, 19:03
Відбулося чотири матчі 17-го туру АПЛ. Евертон нашого Віталія Миколенка приймав Вулвергемптон, Фулгем гостював у Крістал Пелас, Лестер зустрічався з Ньюкаслом, а Брайтон Роберто Де Дзербі вирушив в гості до Саутгемптона.
Віталій Миколенко відіграв весь матч проти Вулвергемптона, а його команда поступилася в самій кінцівці — 1:2. На гол Міни "вовки" відповіли влучним ударом Поденсе. А в компенсований до другого тайму час Аіт-Нурі вирвав перемогу для своєї команди.
Евертон — Вулвергемптон — 1:2
Голи: Міна, 7 — Поденсе, 22, Аіт-Нурі, 90+5.
Новачок АПЛ Фулгем подужав Крістал Пелас на виїзді — 3:0. Лондонці догравали матч вдев'ятьох. Свої прізвища у протокол матчу записали Рід, Рім та Мітровіч. А антигероями зустрічі стали Мітчелл і Томкінс.
Крістал Пелас — Фулгем 0:3
Голи: Рід, 31, Рім, 71, Мітровіч, 80.
Видалення: Мітчелл, 34, Томкінс, 57 (друга жовта картка).
Ньюкасл здобув шосту перемогу поспіль та піднявся на друге місце. На цей раз від "сорок" постраждав Лестер — 3:0. Справу було зроблено ще в першому таймі. Героями зустрічі стали Вуд, Альмірон та Жоелітон.
Лестер — Ньюкасл 0:3
Голи: Вуд, 3, Альмірон, 7, Жоелінтон, 32.
Брайтон впевнено здолав Саутгемптон — 3:1 та обійшов Ліверпуль в турнірній таблиці. Тепер команда Роберто Де Дзербі шоста.
В першому таймі Лаллана і автогол Перро зробили свою справу на користь Брайтона. В другому таймі Марч зробив рахунок непристойним, але Ворд-Праус відквитати один м'яч.
Саутгемптон — Брайтон 1:3
Голи: Лаллана, 14, Перро (автогол, 34), Марч, 56 — Ворд-Праус, 73.