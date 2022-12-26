Англія

Результати чотирьох матчів 17-го туру АПЛ.

Відбулося чотири матчі 17-го туру АПЛ. Евертон нашого Віталія Миколенка приймав Вулвергемптон, Фулгем гостював у Крістал Пелас, Лестер зустрічався з Ньюкаслом, а Брайтон Роберто Де Дзербі вирушив в гості до Саутгемптона.

Віталій Миколенко відіграв весь матч проти Вулвергемптона, а його команда поступилася в самій кінцівці — 1:2. На гол Міни "вовки" відповіли влучним ударом Поденсе. А в компенсований до другого тайму час Аіт-Нурі вирвав перемогу для своєї команди.

Евертон — Вулвергемптон — 1:2

Голи: Міна, 7 — Поденсе, 22, Аіт-Нурі, 90+5.

Новачок АПЛ Фулгем подужав Крістал Пелас на виїзді — 3:0. Лондонці догравали матч вдев'ятьох. Свої прізвища у протокол матчу записали Рід, Рім та Мітровіч. А антигероями зустрічі стали Мітчелл і Томкінс.

Крістал Пелас — Фулгем 0:3

Голи: Рід, 31, Рім, 71, Мітровіч, 80.

Видалення: Мітчелл, 34, Томкінс, 57 (друга жовта картка).

Ньюкасл здобув шосту перемогу поспіль та піднявся на друге місце. На цей раз від "сорок" постраждав Лестер — 3:0. Справу було зроблено ще в першому таймі. Героями зустрічі стали Вуд, Альмірон та Жоелітон.

Лестер — Ньюкасл 0:3

Голи: Вуд, 3, Альмірон, 7, Жоелінтон, 32.

Брайтон впевнено здолав Саутгемптон — 3:1 та обійшов Ліверпуль в турнірній таблиці. Тепер команда Роберто Де Дзербі шоста.

В першому таймі Лаллана і автогол Перро зробили свою справу на користь Брайтона. В другому таймі Марч зробив рахунок непристойним, але Ворд-Праус відквитати один м'яч.

Саутгемптон — Брайтон 1:3

Голи: Лаллана, 14, Перро (автогол, 34), Марч, 56 — Ворд-Праус, 73.