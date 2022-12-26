Англія

Футболіст демонструє неймовірні показники.

Наразі Ньюкасл посідає другу сходинку в Англійській Прем'єр-лігі. Вище за "сорок" знаходиться тільки лондонський Арсенал з Олександром Зінченком у складі.

На Boxing Day команда Едді Гау розгромно переграла на виїзді Лестер — 3:0. Другим голом у складі Ньюкасла відзначився парагвайський хавбек Мігель Альмірон.

Гру і майбутнє футболіста прокоментував у своєму Твіттері авторитетний журналіст Фабріціо Романо:

"Мігель Альмірон у перших 110 матчах у Прем’єр-лізі: 9 голів. Мігель Альмірон у 16 ​​іграх Прем'єр-ліги цього сезону: 9 голів. Едді Гау змінив його життя. Ньюкасл обговорить нову угоду з Альміроном у наступні місяці, поточний контракт закінчується у червні 2024 року" - підсумував інсайдер.

Нагадаємо, що натомість Ньюкасл готовий розлучитися з трьома футболістами.