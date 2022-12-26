Україна

Наша країна може вперше прийняти Мундіаль.

Україна разом з Іспанією та Португалією подали спільну заявку на проведення чемпіонату світу, що відбудеться влітку 2030 року, повідомляє УАФ у своєму телеграм-каналі.

Наразі є невідомим, які саме українські міста прийматимуть турнір, проте у заяві асоціації футболу сказано, що "матчі ЧС-2030 в Україні, Іспанії та Португалії підкреслюватимуть єдність Європи від Лісабону і Мадриду до Києва, Донецька, Луганська і Севастополя".

Відзначимо, що саме у 2030 році відзначатиметься 100-річчя Мундіалів. У першому турнірі, який відбувся у 2030 році, перемогу здобула збірна Уругваю.

Також у повідомленні УАФ йдеться, що можливість проведення світової першості у нашій державі існує лише завдяки щоденному героїзму Збройних сил України.