Італія

Угода з футболістом завершується за півроку.

Доля правого оборонця Фіорентини Лоренцо Венуті поки невідома. Авторитетний інсайдер Ніколо Скіра розповів останні деталі щодо майбутнього 27-річного футболіста.

"На даний момент немає домовленості між Фіорентиною та Лоренцо Венуті щодо продовження угоди. Його контракт закінчується у червні 2023 року, і він може піти в якості вільного агента" — підсумував журналіст у своєму Твіттері.

Лоренцо виступає у фіолетових кольорах з сезону-2019/20. У нинішньому сезоні він провів усього 6 матчів і віддав одну гольову передачу, здебільшого програючи конкуренцію екс-гравцю Шахтаря Додо.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про інтерес "фіалок" до албанського форварда.