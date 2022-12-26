Англія

Форварда "шпор" любить забивати одразу після Різдва.

Англійська Прем'єр-ліга повернулася у гру матчем між Брентфордом і Тоттенгемом. Команда Антоніо Конте програвала по ходу поєдинку з рахунком 0:2, проте зуміла врятувати нічию 2:2.

Перший м'яч команда з північного Лондону записав на свій рахунок капітан "шпор" Гаррі Кейн. Тим самим 29-річний футболіст став найкращим бомбардиром в історії Boxing Day (День подарунків, тобто наступний день після Різдва) — на його рахунку 10 голів у семи матчах.

Також слід зазначити, що Гаррі забиває 26 грудня абсолютно завжди, коли матч Тоттенгема припадає на цей день.

Нагадаємо, у матчі з Брентфордом "шпори" пропустили першими вдев'яте поспіль.