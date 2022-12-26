Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу 17-го туру АПЛ, що відбувся 26 грудня 2022, 17:00.

Англійська Прем'єр-Ліга повернулась після перерви на чемпіонат світу. Зараз в англійському футболі найгарячіший відрізок сезону — Boxing day.

У 17-му турі АПЛ Фулгем здолав Крістал Пелас в лондонському дербі — 3:0. Завдяки цій перемозі "дачники" піднялись на 8 місце.

До вашої уваги відео голів та огляд матчу:

Крістал Пелас – Фулгем 0:3

Голи: Рід, 31, Рім, 71, Мітрович, 80.

Крістал Пелас: Гуаїта – Клайн (Ворд, 67), Андерсен, Томкінс, Мітчелл – Дукуре (Мілівоєвич, 83), Шлупп (Рідевальд, 86) – Айю, Олісе (Г'юз, 84), Езе (Річардс, 59) – Заха

Фулгем: Лено – Робінсон, Рім, Діоп, Тете – Палінья (Кейрні, 75), Харрісон Рід – Вілліан (Джеймс, 82), Перейра (Харріс, 85), Де Кордова-Рід (Вілсон, 82) – Мітрович (Вінісіус, 85)

Попередження: Томкінс, 20.

Вилучення: Мітчелл, 34, Томкінс, 57.