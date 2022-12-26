Дивіться відео найкращих моментів матчу 17-го туру АПЛ, що відбувся 26 грудня 2022, 17:00.
РАЙАН АЇТ-НУРІ
26 грудня 2022, 20:16
Англійський футбол найвищого рівня повертається після чемпіонату світу.
26 грудня Евертон та Вулвергемптон зійшлися в матчі 17 туру АПЛ. Команда Віталія Миколенка поступилася в кінці поєдинку — 1:2.
До вашої уваги відео голів та огляд матчу:
Евертон – Вулверхемптон 1:2
Голи: Міна, 7 – Поденсе, 22 — Аїт-Нурі, 90+5.
Евертон: Пікфорд – Паттерсон, Міна (Ґодфрі, 76), Тарковскі, Миколенко – Івобі, Онана, Гейє (Дукуре, 83) – Ґордон, Мопе (Кеннон, 83), Макніл (Ґрей, 56).
Вулвергемптон: Са – Буено (Аїт-Нурі, 59), Кілман, Коллінз, Семеду – Моутінью (Гомеш, 79), Невеш, Ходж (Нуньєш, 60) – Поденсе (Гедеш, 73), Коста, Хван (Траоре, 60).
Попередження: Паттерсон, 38 – Поденсе, 61, Кілман, 64, Невеш, 79, Гомеш, 81, Коста, 90, Аіт-Нурі, 90+6.