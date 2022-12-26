Англія

Евертон поступився аутсайдеру чемпіонату.

Ц 17-му турі АПЛ Евертон Віталія Миколенка поступився Вулвергемптону. "Вовки" вирвали перемогу наприкінці матчу — 2:1.

Весь матч в складі "ірисок" відіграв Віталій Миколенко. Від порталу WhoScored українець отримав оцінку — 6.64. Статистичний портал Sofascore оцінив гру українця 6.3 балами.

Після цього матчу Евертон знаходиться на 17-му місці, маючи 14 очок. Вулвергемптон дихає у потилицю. У "вовків" 13 залікових балів.

До речі раніше Ешлі Коул назвав головну проблему Миколенка в АПЛ.