Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу 17-го туру АПЛ, що відбувся 26 грудня 2022, 17:00.

У 17-му АПЛ Ньюкасл переміг Лестер на виїзді — 3:0. Ця перемога стала для "сорок" шостою поспіль в чемпіонаті Англії. Наразі Ньюкасл перебуває на другій сходинці елітного дивізіону.

До вашої уваги відео голів та огляд матчу:

Лестер – Ньюкасл 0:3

Голи: Вуд, 3 (пен.), Альмірон, 7, Жоелінтон, 32.

Лестер: Ворд — Кастань, Амарті, Фас, Томас — Тілеманс, Сумаре (Ндіді, 72) — Прат (Перес, 17), Дьюсбері-Холл, Барнс (Іхеаначо, 71) — Дака (Варді, 46).

Ньюкасл: Поуп – Берн, Ботман, Шер, Тріпп'єр – Віллок (Мерфі, 84), Гімарайнш, Лонґстафф (Андерсон, 90+1) – Жоелінтон, Вуд (Рітчі, 88), Альмірон (Сен-Максімен, 83).