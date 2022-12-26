Україна

Головний футбольний волонтер України — про вибухи в Енгельсі.

Зранку 26 грудня на російському аеродромі Енгельс знову лунали вибухи. Звичайно ж, таку радісну звістку не міг не прокоментувати нападник іспанської Райо Махадаонди Роман Зозуля. Крім того футболіст зачепив новини з фронту.

"Ну що, я думаю всі вже чекають на гарні новини з фронту. Може сьогодні- завтра відкриють завісу цієї операції і ви все дізнаєтесь. Новини дуже добрі. Чекаємо коли офіційно про це скажуть.

А поки що в руснявому Енгельсі вночі лунали вибухи. За попередніми даними- є мертві. Якщо ви забули, то саме там знаходиться аеродром з тактичною авіацією расіі. Це місце, з якого роблять масовані обстріли нашої країни.

Русня, Шо з лицем?" — записав екс-гравець національної збірної України у своєму телеграм-каналі "Зозуля кує".

Нагадаємо, раніше Роман заявив, що не вважає росіян людьми.