Англія

Португальський клуб відповів на пропозицію мерсисайдців.

Півзахисник Бенфіки та новоспечений чемпіон світу в складі збірної Аргентини Енцо Фернандес не перейде в Ліверпуль, принаймні поки що.

За інформацією інсайдера Педру Алмейди, "червоні" запропонували португальцям 100 млн євро, але отримав від Бенфіки відмову. "Орли" повідомили мерсисайдцям, що відпустять талановитого гравця лише коли за нього виплатять відступні — 120 млн євро.

За 2022 рік Фернандес відіграв 59 матчів, забивши 14 голів та зробивши 13 гольових передач, тоді як за його літній трансфер із аргентинського Рівер Плейта Бенфіка влітку заплатила 12 млн євро.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед — єдиний клуб, який готовий заплатити за Енцо Фернандеса 120 млн євро.