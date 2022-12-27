Англія

Керманич мерсисайдців висловився про гру уругвайського форварда у матчі з Астон Віллою.

У рамках 17 туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль здобув впевнену перемогу над Астон Віллою з рахунком 3:1.

Головний тренер "червоних" Юрген Клопп поділився емоціями від гри нападника своєї команди Дарвіна Нуньєса.

"Нуньєс провів неймовірний поєдинок. У наступних матчах він забиватиме голи, я у цьому не сумніваюся.

Він справді дає нам дуже багато, ніж просто голи. Він заб'є... Все буде добре. Ця гра Дарвіна було винятковою", — цитує слова Клоппа журналіст Фабріціо Романо.

Дивитися відео голів та огляд матчу Астон Вілла — Ліверпуль ви можете на Football.ua.