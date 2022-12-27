Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу 17 туру чемпіонату Англії, що відбувся 26 грудня 2022, 19:30.

У перший день після повернення АПЛ Ліверпуль у спокійному стилі здолав Астон Віллу — 3:1. Мохамеду Салаху вдалося наздогнати Кенні Далгліша за кількістю голів у червоній футболці.

Нагадаємо, після матчу стало відомо про підписання "червоними" Коді Гакпо. Згодом авторитетний журналіст розповів, на яких умовах стався трансфер.

Відео голів та огляд матчу:

Астон Вілла — Ліверпуль 1:3

Голи: Воткінс, 59 — Салах, 5, ван Дейк, 37, Байцетич, 81



Астон Вілла: Ольсен — Янг, Конса, Мінгс, Дінь — Макгінн, Камара (Коутінью, 85), Дуглас Луїс, Бейлі (Дендонкер, 86) — Буендія (Інгз, 86), Воткінс.



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд (Гомес, 79), Матіп, ван Дейк, Е. Робертсон — Гендерсон (Байцетич, 79), Алькантара (Кейта, 66), Фабіньо — Салах, Нуньєс (Доак, 87), Окслейд-Чемберлен (Елліотт, 66).