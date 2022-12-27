Англія

Футболіст оцінив рівень свого колишнього тренера.

Захисник збірної України та лондонського Арсенала Олександр Зінченко охарактеризував свого колишнього тренера в Ман Сіті Пепа Гвардіолу.

"Пеп Гвардіола — геній. Він просто бажає все виграти. Я не знаю, як це пояснити. В нього менталітет переможця.

Коли він втрачає очки, він дуже розчарований. Кожна поразка для нього справжній біль. Такий менталітет", — сказав Зінченко у коментарі Amazon Prime.

Нагадаємо, що Зінченко працював з Гвардіолою у Сіті з 2016 по 2022 рік з перервою на оренду в ПСВ.

Додамо, що Пеп Гвардіола потрапив до списку номінантів на звання найкращого тренера року від IFFHS.