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Також організація представила кандидатів на нагороду найкращого тренера серед наставників збірних.

Міжнародна федерація історії та статистики IFFHS на своєму офіційному сайті опублікувала список кандидатів на звання найкращого тренера 2022 року.

До списку претендентів увійшли 15 фахівців, серед яких Карло Анчелотті (Реал), Юрген Клопп (Ліверпуль), Хосеп Гвардіола (Манчестер Сіті), Унаї Емері (Вільярреал/Астон Вілла), Юліан Нагельсманн (Баварія), Олівер Гласнер (Айнтрахт), Жозе Моурінью (Рома), Лучано Спаллетті (Наполі), Дорівал Жуніор (Сеара/Фламенго), Луїс Феліпе Сколарі (Атлетико Паранаенсе), Абель Феррейра (Палмейрас), Уго Ібарра (Бока Хуніорс), Валід Реграгі (Відад), Брайан Шметцер (Сіетл Саундерс) та Альберт Рієра (Окленд Сіті).

Торік у цій номінації найкращим було визнано колишнього наставника лондонського Челсі — Томаса Тухеля.

Також IFFHS представила список кандидатів на нагороду найкращому тренеру року серед національних команд.

До нього увійшли 20 номінантів: Златко Далич (Хорватія), Дідьє Дешам (Франція), Фернанду Сантуш (Португалія), Луї ван Гаал (Нідерланди), Гарет Саутгейт (Англія), Чеслав Міхневич (Польща), Мурат Якін (Швейцарія), Ліонель Скалоні (Аргентина), Тіте (Бразилія), Густафо Альфаро (Еквадор), Валід Реграгі (Марокко), Аліу Сіссе (Сенегал), Отто Аддо (Гана), Рігобер Сонг (Камерун), Джарел Кадрі (Туніс), Грегг Берхальтер (США), Грем Арнольд (Австралія), Хадзіме Моріясу (Японія), Паулу Бенту (Південна Корея), Ерве Ренар (Саудівська Аравія).

За підсумками 2021 року найкращим наставником збірних було визнано Роберто Манчіні, який очолює національну команду Італії, яка не змогла пробитися на ЧС-2022.