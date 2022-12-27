Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу 17 туру чемпіонату Англії, що відбувся 27 грудня 2022, о 19:30.

У рамках 17 туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі на домашньому полі без особливих труднощів переграв Борнмут (2:0).

Обидва голи були забиті у першому таймі. Спочатку відзначився Кай Гаверц, а після забив Мейсон Маунт.

До вашої уваги відео голів та огляд матчу:

*якщо відео недоступне для перегляду, воно є на YouTube-каналі Setanta Sports Ukraine

Челсі - Борнмут 2:0

Голи: Гаверц, 16, Маунт, 24

Челсі: Кепа — Джеймс (Аспілікуета, 53), Кулібалі, Сілва, Кукурелья — Закарія (Галлахер, 82), Жоржиньйо, Маунт, Стерлінг (Чалоба, 88), Пулішич (Обамеянг, 82) — Гаверц.

Борнмут: Траверс — Земура, Келлі, Сенесі, Сміт — Біллінг (Крісті, 66), Лерма, Кук, Стейсі (Ентоні, 46) — Мур (Дембеле, 87), Соланке.