Англія

Контракт півзахисника спливає наступного літа.

Починаючи від літа 2016 року, французький півзахисник Нголо Канте захищає кольори лондонського Челсі, однак останнім часом регулярні проблеми зі здоров’ям відчутно заважають йому набрати потрібну фізичну форму.

У поточному футбольному році 31-річний півзахисник майже не з’являвся на футбольному полі через травму коліна, тоді як минулий сезон для нього супроводжувався схожими проблеми, а також пошкодженням пахових м’язів та одразу двома випадками захворювання на COVID-19.

У підсумку, брак ігрового часу все більше схиляє досвідченого виконавця до того, щоб завершити відносини з "пенсіонерами" одразу після припинення дії чинної угоди, що відбудеться вже влітку наступного року.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, агенти Нголо наразі займаються пошуком для свого клієнта нового місця роботи, серед яких присутня навіть каталонська Барселона.

За поточний сезон француз відіграв усього три матчі (265 хвилин).