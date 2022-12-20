Іспанія

31-річний футболіст хоче продовжити кар'єру у каталонському клубі.

Нголо Канте хоче підписати попередній контракт із Барселоною взимку, повідомляє Diario Sport.

Півзахисник Челсі хоче якнайшвидше визначитися з майбутнім, тому він тисне на Барселону і наполягає на підписанні попереднього контракту у січні.

Спілкування з Канте відбувається добре, але остаточного рішення про його перехід до Барселони ще немає.

Це турбує півзахисника, який має ще кілька великих пропозицій. Нголо не хоче відкладати ухвалення рішення.

31-річний півзахисник востаннє виходив на поле 14 серпня.