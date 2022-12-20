31-річний футболіст хоче продовжити кар'єру у каталонському клубі.
НГОЛО КАНТЕ, GETTY IMAGES
20 грудня 2022, 11:44
Нголо Канте хоче підписати попередній контракт із Барселоною взимку, повідомляє Diario Sport.
Півзахисник Челсі хоче якнайшвидше визначитися з майбутнім, тому він тисне на Барселону і наполягає на підписанні попереднього контракту у січні.
Спілкування з Канте відбувається добре, але остаточного рішення про його перехід до Барселони ще немає.
Це турбує півзахисника, який має ще кілька великих пропозицій. Нголо не хоче відкладати ухвалення рішення.
31-річний півзахисник востаннє виходив на поле 14 серпня.