Англійський форвард висловився після перемоги над Ноттінгем Форест.
Маркус Рашфорд, getty images
28 грудня 2022, 10:25
У рамках 17-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед розгромив Ноттінгем Форест із рахунком 3:0.
Нападник "червоних дияволів" Маркус Рашфорд після цього протистояння заявив про амбіції виграти трофеї у таборі МЮ.
"Вигравати трофеї – головна ціль. Це амбіція, яка є у нас вже деякий час. Коли я вперше прийшов у команду, то у нас був хороший старт, ми виграли три-чотири титули за перші пару років.
Відтоді ми опинилися у складному становищі, але єдиний спосіб вийти з нього — продовжувати наполегливо працювати. Ми повинні слухати тренера та його штаб, грати у футбол, у який він хоче грати", — цитує слова Рашфорда BBC.
Дивитися відео голів та огляд матчу Манчестер Юнайтед — Ноттінгем Форест ви можете на Football.ua.