Англія

Англійський форвард висловився після перемоги над Ноттінгем Форест.

У рамках 17-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед розгромив Ноттінгем Форест із рахунком 3:0.

Нападник "червоних дияволів" Маркус Рашфорд після цього протистояння заявив про амбіції виграти трофеї у таборі МЮ.

"Вигравати трофеї – головна ціль. Це амбіція, яка є у нас вже деякий час. Коли я вперше прийшов у команду, то у нас був хороший старт, ми виграли три-чотири титули за перші пару років.

Відтоді ми опинилися у складному становищі, але єдиний спосіб вийти з нього — продовжувати наполегливо працювати. Ми повинні слухати тренера та його штаб, грати у футбол, у який він хоче грати", — цитує слова Рашфорда BBC.

Дивитися відео голів та огляд матчу Манчестер Юнайтед — Ноттінгем Форест ви можете на Football.ua.