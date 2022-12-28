Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу 17 туру чемпіонату Англії, що відбувся 27 грудня 2022, 22:00.

У рамках 17-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед розгромив Ноттінгем Форест із рахунком 3:0.

Підопічні Еріка тен Гага відправили у ворота одного з аутсайдерів першості Англії три м'ячі, чого виявилося більш ніж достатньо для перемоги в даній зустрічі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Ноттінгем Форест в 17 турі АПЛ-2022/23:

Манчестер Юнайтед — Ноттінгем Форест 3:0

Голи: Рашфорд, 19, Марсьяль, 23, Фред, 87



Манчестер Юнайтед: де Хеа — Ван-Біссака, Варан (Магвайр, 77), Шоу, Маласія — Каземіро, Еріксен — Антоні (Гарначо, 64), Фернандеш, Рашфорд (Еланга, 86) — Марсьяль (ван де Бек, 64).



Ноттінгем Форест: Геннессі — Ор’є (Н. Вільямс, 74), Воролл, Болі, Лоді (Тоффоло, 62) — Єйтс, Фройлер, Мангаля (Денніс, 63) — Лінгард — Джонсон, Авонії (Саррідж, 62), Лінгард (О’Браєн, 54).



Попередження: Маласія, Еріксен — Мангаля.