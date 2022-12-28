Трансфер із ПСВ незабаром офіційно завершиться.
Коді Гакпо, getty images
28 грудня 2022, 14:38
Напередодні стало відомо про те, що Ліверпуль домовився про підписання вінгера Коді Гакпо, який став рекордним трансфером в історії ПСВ.
Як повідомляє Sky Sports, 23-річний нідерландець прилетів до Англії для завершення свого переїзду на Енфілд.
За інформацією ЗМІ, перехід 23-річного нідерландця коштував мерсисайдцям 37 мільйонів фунтів стерлінгів гарантованого гонорару, не рахуючи бонусів.
Цього сезону Коді Гакпо провів за ПСВ 24 матчі, в яких він забив 13 голів і віддав 17 результативних передач.