Англія

Форвард Фулгема є найкращим бомбардиром в історії збірної Сербії.

Нападника Фулгема Александара Мітровича визнано найкращим гравцем року в Сербії. Про це повідомляє прес-служба Футбольного союзу Сербії.

28-річний форвард цього року забив вісім голів у складі збірної Сербії, зокрема два на минулому чемпіонаті світу у Катарі.

Александар є найкращим бомбардиром в історії національної команди, забивши 51 гол у 76 матчах.

Для Мітровича це другий "Золотий м'яч" від футбольного керівництва країни. Вперше він його отримав у 2018 році. Більше за нього цю нагороду отримував лише капітан збірної Сербії Душан Тадіч — тричі.

Також зазначимо, що найкращим тренером Сербії визнано наставника національної команди Драгана Стойковича.