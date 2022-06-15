Сербський форвард був найкращим у складі триумфаторів Чемпіоншипу.
александар мітрович, getty images
15 червня 2022, 15:30
Нападник Фулгему Александар Мітрович визнан найкращим футболістом "дачників" сезону-2021/22.
Серб забив 43 м'ячі в минулому сезоні і встановив новий рекорд із забитих голів за одну кампанію в Чемпіоншипі. Також на рахунку футболіста сім гольових передач.
Відзначимо, що Фулгем завдяки бомбардирським якостям Мітровича виграв Чемпіоншип та повернувся до Англійської Прем'єр-Ліги.