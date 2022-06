Нападник Фулгему Александар Мітрович визнан найкращим футболістом "дачників" сезону-2021/22.

Серб забив 43 м'ячі в минулому сезоні і встановив новий рекорд із забитих голів за одну кампанію в Чемпіоншипі. Також на рахунку футболіста сім гольових передач.

"A big thank you to the supporters for voting for me for this award. It means a lot to me, and I’m looking forward to seeing what we can achieve together next season.” 🔥#FFC