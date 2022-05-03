Англия

За поточну кампанію 27-річний серб забив 43 голи.

Фулгем у матчі 45 туру Чемпіоншипу розгромив Лутон із рахунком 7:0. У цій зустрічі форвард "дачників" Олександр Мітрович оформив дубль.

Таким чином, 27-річний серб забив 43 м'ячі в нинішньому сезоні і встановив новий рекорд із забитих голів за одну кампанію в Чемпіоншипі.

Раніше цей рекорд належав нападнику Портсмута Гаю Віттінгему с сезону-1992/93.

Зазначимо, що завдяки цій перемозі Фулгем гарантував собі перше місце у чемпіонаті і наступного сезону виступатиме в АПЛ.

Цього сезону Мітрович провів 43 матчі, в яких забив 43 м'ячі і зробив сім асистів.