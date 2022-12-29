Англія

Норвежець демонструє фантастичну результативність.

Ерлінг Голанд найшвидше в історії АПЛ забив 20 голів.

Форвард Манчестер Сіті оформив дубль у матчі 17-го туру АПЛ із Лідсом.

Норвежцю знадобилося всього 14 матчів для того, щоб дістатися позначки 20 м'ячів у лізі.

Список:

14 — Ерлінг Голанд

21 — Кевін Філліпс

23 — Енді Коул

26 — Руд ван Ністелрой

26 — Дієго Коста

26 — Тоні Єбоа

Колишній рекорд належав Кевіну Філіпсу, який забив 20 голів за 21 гру у складі Сандерленду у сезоні-1999/00.