Норвежець демонструє фантастичну результативність.
Ерлінг Голанд, Getty Images
29 грудня 2022, 00:26
Ерлінг Голанд найшвидше в історії АПЛ забив 20 голів.
Форвард Манчестер Сіті оформив дубль у матчі 17-го туру АПЛ із Лідсом.
Норвежцю знадобилося всього 14 матчів для того, щоб дістатися позначки 20 м'ячів у лізі.
Список:
14 — Ерлінг Голанд
21 — Кевін Філліпс
23 — Енді Коул
26 — Руд ван Ністелрой
26 — Дієго Коста
26 — Тоні Єбоа
Колишній рекорд належав Кевіну Філіпсу, який забив 20 голів за 21 гру у складі Сандерленду у сезоні-1999/00.