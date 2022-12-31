Англія

Футболіст провів дуже непоганий поєдинок.

У рамках 18 туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал у гостях здолав Брайтон (2:4).

Український захисник Олександр Зінченко вийшов на поле зі старту та провів 60 хвилин, поступившись місцем Тірні.

Після того, як його замінили, Арсенал пропустив три голи, з яких зарахували два.

Портал WhoScored оцінив гру Зінченка у 7,2. Це п'ята оцінка серед гравців Арсеналу. Найкращим гравцем став Мартін Едегор.

Аналогічний бал отримав українець у порталі SofaScore — 7.2.