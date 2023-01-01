Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу 18 туру чемпіонату Англії, що відбувся 1 січня 2023, 18:30.

У рамках 18 туру чемпіонату Англії Челсі вирушив на виїзд до Ноттінгем Фореста.

Колектив Грема Поттера вийшов уперед на 16-й хвилині гри, проте втримати перевагу в один гол не зумів.

На 61-й хвилині гри Серж Ор'є відзначився у воротах Кепи Аррісабалаги, а гра так і завершилася нічиєю — 1:1.

Огляд матчу:

Ноттінгем Форест — Челсі 1:1

Голи: Ор'є, 61 — Стерінг, 16

Ноттінгем Форест: Гендерсон — Ор'є, Ворролл, Болі, Лоді — Єйтс, Фройлер, Мангаля (Колбек, 78) — Джонсон (Саррідж, 82), Авонії (Вільямс, 88), Гіббс-Вайт

Челсі: Кепа — Аспілікуета, Кулібалі, Тьяго Сільва, Кукурелья — Жоржиньйо, Закарія, Маунт — Стерлінг, Гаверц, Пулішич (Чуквуемека, 87)

Попередження: Єйтс, Лоді — Аспілікуета, Галлахер.