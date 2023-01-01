Англія

"Сині" зіграли внічию з "лісниками".

У другому матчі АПЛ у 2023 році ще один лондонський клуб не зумів здобути перемогу. Слідом за Тоттенгемом, який програв Астон Віллі, оступився і лондонський Челсі, котрий зіграв унічию з Ноттінгем Форест.

Відзначимо, що наразі "сині" посідають восьму сходинку у таблиці, тоді як "лісники" і досі вісімнадцяту, знаходячись у зоні вильоту.

Ноттінгем Форест — Челсі — 1:1

Голи: Ор'є, 61 — Стерінг, 16

Ноттінгем Форест: Гендерсон — Ор'є, Ворролл, Болі, Лоді — Єйтс, Фройлер, Мангаля (Колбек, 78) — Джонсон (Саррідж, 82), Авонії (Вільямс, 88), Гіббс-Вайт

Челсі: Кепа — Аспілікуета, Кулібалі, Тьяго Сільва, Кукурелья — Жоржиньйо, Закарія, Маунт — Стерлінг, Гаверц, Пулішич (Чуквуемека, 87)

Попередження: Єйтс, Лоді — Аспілікуета, Галлахер.