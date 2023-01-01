Англія

Наставник прокоментував нічию своєї команди.

У рамках 18-го туру чемпіонату Англії Челсі на виїзді не зміг обіграти Ноттінгем Форест. Внічию своєї команди прокоментував Грем Поттер.

"Загалом, наша гра була нижчою за середнє. Варто віддати належне Ноттінгему. Ми недостатньо добре діяли.

Проти Ноттінгема нелегко грати, вони вміють глибоко оборонятися і атакувати. Ми мусимо додати у цьому компоненті. Ми мучилися у другому таймі. За підсумками ми незадоволені грою, потрібно прийняти очко, але ми розчаровані.

Як би я не розчарувався пропущеним голом, це не причина того, що ми втратили очки. Наша гра загалом була не дуже гарною. Ми повинні бути чесними та спробувати покращити гру.

Рівень нашої гри був недостатнім, щоб взяти три очки. Ми рухали м'яч недостатньо швидко, було недостатньо руху. Взяти три очки було б несправедливо", — наводить слова Поттера ВВС.

Нагадаємо, що Челсі в останніх семи матчах АПЛ здобув лише одну перемогу.