Англія

Максиміліан Вебер гратиме в АПЛ.

"Павичі" з Лідса здійснили перший трансфер у цьогорічне зимове трансферне вікно. Про це повідомив відомий журналіст Ніколо Скіра.

"Справу зроблено! Максиміліан Вебер переходить до Лідса із Зальцбурга. Контракт до 2027 року. Останніми днями було пройдено медогляд" — підсумував журналіст у своєму Твіттері.

У нинішньому сезоні в активі 24-річного захисника є 21 матч, 2 голи та стільки ж асистів у складі "редбуллівців".

Нагадаємо, раніше Лідс продовжив контракт із іншим гравцем ліні оборони. Більше того — не з одним.