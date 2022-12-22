Англія

Захисник продовжив угоду з англійським клубом.

Захисник Лідса Паскаль Стрейк продовжив контракт з клубом. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу АПЛ.

23-річний футболіст продовжив угоду до літа 2027 року. Нагадаємо, Стрейк приєднався до "білих" у січні 2018 року і з того часу зіграв 77 разів за першу команду.

В цьому сезоні захисник зіграв 14 матчів у всіх турнірах, забив 1 гол і віддав 1 гольову передачу.

Раніше повідомлялося, що Лідс зацікавлений в трансфері Кріса Вуда з Ньюкасла.