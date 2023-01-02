Лондонці хочуть зберегти своїх лідерів.
Букайо Сака, getty images
02 січня 2023, 18:28
Арсенал продовжує працювати над підписанням нових угод з двома гравцями — Букайо Сака та Вільямом Саліба.
Як повідомляє видання ESPN, лондонці працюють над подовженням контрактів гравців, аля для початку готові активувати опцію, що прописана в угоді, яка дозволяє пролонгувати угоду на рік.
Зазначимо, що поточні контракти обидвох гравців розраховані до літа 2024 року, клуб хоче убезпечити їхнє майбутнє в Лондоні.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Букайо Сака — найкращий гравець до 21 року на чемпіонаті світу-2022 за версією WhoScored.