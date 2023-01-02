Португалець у майбутньому хотів би спробувати себе в новому клубі.
Бернарду Сілва, getty images
02 січня 2023, 19:29
Півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва готовий змінити клуб в найближчі трансферні вікна, якщо буде цікава пропозиція.
"У червні ми знову поговоримо, щоб побачити, що найкраще для мене. Я зосереджений на проекті Манчестер Сіті, і мій контракт закінчується у 31 рік.
Я не буду приховувати, що моєю метою в останні роки, якщо щось хороше станеться деінде, можливо, буде перейти до нового проекту", — наводить слова португальця Фабріціо Романо.
Цього сезону Бернарду провів 14 матчів в АПЛ за Манчестер Сіті та віддав п'ять гольових пасів.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Барселона передумала купувати Бернарду Сілву.