Англія

Португалець у майбутньому хотів би спробувати себе в новому клубі.

Півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва готовий змінити клуб в найближчі трансферні вікна, якщо буде цікава пропозиція.

"У червні ми знову поговоримо, щоб побачити, що найкраще для мене. Я зосереджений на проекті Манчестер Сіті, і мій контракт закінчується у 31 рік.

Я не буду приховувати, що моєю метою в останні роки, якщо щось хороше станеться деінде, можливо, буде перейти до нового проекту", — наводить слова португальця Фабріціо Романо.

Цього сезону Бернарду провів 14 матчів в АПЛ за Манчестер Сіті та віддав п'ять гольових пасів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Барселона передумала купувати Бернарду Сілву.