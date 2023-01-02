Англія

Португалець може повернутись в АПЛ.

Португальський нападник Кріштіану Роналду лише нещодавно перебрався в Ан-Наср на правах вільного агента, але вже є певна інформація щодо його можливого відходу.

Як повідомляє видання Marca, в контракті зіркового футболіста є особливий пункт щодо представника АПЛ Ньюкаслу.

Стверджується, якщо "сороки" зможуть кваліфікуватись в Лігу чемпіонів, тоді Роналду зможу перейти до них на правах оренди.

Зазначимо, що подібний перехід можливий через те, що Ньюкаслом володіє Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії.

Наразі Ньюкасл знаходиться на третій сходинці з 34 очками.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, коли відбудеться презентація Роналду як гравця Ан-Насра.