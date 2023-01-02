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Французький фахівець пожартував з приводу переходу португальської зірки до його клубу.

Головний тренер Ан-Насра Руді Гарсія у жартівливій манері прокоментував підписання Кріштіану Роналду.

"Роналду? Спочатку я хотів підписати Мессі. Я особисто намагався привезти Лео з Дохи", — наводить слова Руді Гарсії Marca.

Нагадаємо, 37-річний португалець перебрався до Ан-Насру, підписавши контракт до 2025 року. У новому клубі Роналду отримуватиме близько 200 мільйонів євро на рік.

Можливо, Роналду буде не єдиним зірковим новачком саудівського клубу, оскільки команда виявляє інтерес до Серхіо Рамоса та Луки Модрича.

Раніше повідомлялося, що Роналду до останнього чекав на запрошення від Реалу перед переходом до Ан-Насра.