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Презентація зіркового португальця відбудеться завтра, 3 січня.

Саудівський Ан-Наср у своїх соціальних мережах оголосив дату презентації зіркового новачка Кріштіану Роналду.

Презентація 37-річного португальця проходитиме на домашньому стадіоні команди Мрсул-Парк в Ер-Ріяді 3 січня. Початок о 18:00 за київським часом.

"Уся увага на Ер-Ріяд, де найвеличніший Кріштіану вперше постане в кольорах Ан-Насра", — йдеться у повідомленні клубу.

Раніше повідомлялося, що Роналду до останнього чекав на запрошення від Реалу перед переходом до Ан-Насра.