Англія

Еммануель Денніс може змінити клуб.

Ноттінгем Форест розглядає варіант з відходом Еммануеля Денніса в поточне січневе трансферне вікно, повідомляє видання The Athletic.

Чим викликано таке відношення до гравця, не повідомляється. Нагадаємо, що він перейшов лише літа 2022 року з Вотфорда.

Зазначимо, що нападник, який раніше виступав за Зорю, може перейти лише в іноземний клуб, адже вже виступав за два англійські клуби в цьому сезоні.

В цьому сезоні форвард провів 14 матчів на клубному рівні, в яких забив гол та два асисти.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що півзахисник Ноттінгем Форсте Лінгард отримав травму та вилетів на місяць.