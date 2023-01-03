Англія

Нідерландець висловився щодо талановитого вінгера.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Гаг прокоментував можливе повернення Амада Діалло з оренди в Сандерленді.

"Повернення Амада? Ми розглядаємо всі варіанти. Я бачу його потенціал, але коли ми вирішимо повернути Амада Діалло, він повинен бути гравцем готовим для стартового складу.

У мене є трохи застережень щодо цього, тому що я не хочу зупиняти його великий прогрес під час оренди", наводить слова Тен Гага журналіст Фабріціо Романо.

У нинішньому сезоні в активі івуарійського правого вінгера 20 матчів, шість забитих м'ячів та результативна передача.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед задоволений Діалло і відхиляє пропозиції щодо його продажу.