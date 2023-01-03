Нідерландець висловився щодо талановитого вінгера.
Амад Діалло, getty images
03 січня 2023, 14:28
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Гаг прокоментував можливе повернення Амада Діалло з оренди в Сандерленді.
"Повернення Амада? Ми розглядаємо всі варіанти. Я бачу його потенціал, але коли ми вирішимо повернути Амада Діалло, він повинен бути гравцем готовим для стартового складу.
У мене є трохи застережень щодо цього, тому що я не хочу зупиняти його великий прогрес під час оренди", наводить слова Тен Гага журналіст Фабріціо Романо.
У нинішньому сезоні в активі івуарійського правого вінгера 20 матчів, шість забитих м'ячів та результативна передача.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед задоволений Діалло і відхиляє пропозиції щодо його продажу.