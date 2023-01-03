Англія

Стали відомі стартові склади на центральний поєдинок 19 туру англійської Прем'єр-ліги-2022/23.

У рамках 19-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між лондонським Арсеналом та Ньюкасл Юнайтед, яке пройде на Емірейтс Стедіум.

Тренерські штаби обох команд, які посідають у турнірній таблиці перше та третє місця відповідно, визначилися зі стартовими складами на цей матч.

Арсенал (старт): Рамсдейл — Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко — Парті, Джака, Едегор — Сака, Нкетіа, Мартінеллі

Запасні: Тернер, Тірні, Томіясу, Голдінг, Локонга, Ельнені, Маркіньос, Віейра, Батлер-Оєдеджи

Ньюкасл (старт): Поуп — Тріпп'єр, Шер, Ботман, Берн — Гімараеш, Лонгстафф, Віллок — Альмірон, Вілсон, Жоелінтон

Запасні: Дубравка, Ласеллс, Сен-Максімен, Рітчі, Льюїс, Манкільо, Вуд, Мерфі, Андерсон

Нагадаємо, матч між Арсеналом та Ньюкаслом відбудеться сьогодні, третього січня, о 21:45 за київським часом. Слідкувати за всіма головними подіями цього протистояння ви можете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.