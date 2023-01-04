Англія

Статистичні портали WhoScored, SofaScore та FotMob оцінили гру українця у минулому матчі АПЛ.

У рамках 19 туру англійської Прем'єр-ліги Брайтон здобув розгромну перемогу над Евертоном з рахунком 4:1.

У цьому протистоянні взяв участь український лівий захисник "ірисок" Віталій Миколенко, який вийшов на поле з пеших хвилин та відіграв до фінального свистка.

Статистичний портал WhoScored поставив 23-річному українцеві досить низьку оцінку за проведений час на полі (6,1), втім, як і майже всій команді Евертона.

Оцінка Миколенка від порталу SofaScore виявилася трохи вищою – 6,4.

Що стосується порталу FotMob, то вони оцінили гру Віталія Миколенка у найнижчий бал - 5,4.

Дивитися відео голів та огляд матчу Евертон — Брайтон ви можете на Football.ua.