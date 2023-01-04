Англія

Керманич Арсеналу залишився незадоволеним роботою бригади арбітрів в минулому матчі АПЛ.

У рамках 19-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал у напруженому центральному матчі розійшовся безгольовим миром із Ньюкаслом.

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета поділився емоціями від цього протистояння.

"Було два пенальті. Все дуже просто. Я говорю про те, що я бачив. Це було два скандальних пенальті", — цитує слова Мікеля Артети BBC Sport.

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