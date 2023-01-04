Англія

Гравець збірної Англії може піти на підвищення.

Півзахисник Вест Гема Деклан Райс може змінити клубну прописку, повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, в боротьбу за опорника вступили Челсі, Арсенал, Манчестер Юнайтед та Ліверпуль. Найбільше шансів підписати гравця у Челсі, адже він є вихованцем академії "синіх". Сам Деклан також хоче продовжити кар'єру в лондонському клубі.

Контракт Райса з "молотобійцями" розрахований до 2024 року. Вест Гем готовий відпустити його не менше ніх 70 мільйонів євро.

У сезоні-2021/22 Райс провів 50 ігор за Вест Гем: на його рахунку п'ять голів та чотири результативні передачі. В цьому сезоні він зіграв 27 матчів, забив 1 гол та віддав 2 результативні передачі.