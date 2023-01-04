Чтиво

Football.ua згадує висловлювання, які гриміли в українському та світовому футболі в минулому році.

Насичений з будь-яких приводів 2022 підійшов до кінця, а Football.ua продовжує підбивати підсумки цього цікавого і за традицією непростого року.

Пропонуємо вам згадати найяскравіші цитати європейського футболу, який подарував нам 2022 рік.

Козловський пішов у рознос — дісталося всім і УАФ, і Луччі і навіть коментатору...

Після скандального матчу УПЛ між Рухом та Дніпром-1, який закінчився бійкою між представниками клубів, президент львівської команди зібрав пресконференцію для журналістів, на якій не соромився виразів та говорив прямо про всіх персон в українському футболі.

На сьогоднішній день у нас утворилося так зване "ОПГ" УАФ

"На сьогоднішній день у нас утворилося так зване "ОПГ" УАФ. Керує ним зараз Андрій Павелко — "пахан українського футболку", "король всія футболу". Праві руки Павелка — Алан Плієв та Костюченко Вадім. Це люди, які не мають жодного відношення до футболу, паразитують футболом і про це треба говорити. Мені байдуже, що буде завтра, але не байдуже, що буде з нашим футболом. Ми маємо все зробити для того, щоб ці люди більше не з'явилися у нашому футболі.

Я думаю що ви, Андрій Васильович, дивитесь на мене. Я вам це завжди казав телефоном, тому приготуйтесь та попкорн закупляйте. Риба гниє з голови. Наша голова вже згнила та відлетіла з тієї риби. Треба думати, що робити з рибою та тим, що залишилось", - сказав Козловський на адресу УАФ.

Додамо, що невдовзі після пресконференції Козловського, Андрій Павелко та генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький отримали підозри від Генеральної прокуратури. Незабаром їх заарештували, але вони вийшли під заставу на суму 20 мільйонів гривень.

Реакція Де Лігта на гол Маліновського у матчі проти Ювентуса у Серії А

У 25 турі італійської Серії A Ювентус зумів зачепитися за нічию в гостьовому поєдинку проти Аталанти у компенсований час (1:1). Центральний захисник "старої синьйори" Маттейс де Лігт поділився своїми враженнями від поєдинку, відзначивши розкішний удар українця Руслана Маліновського.

Як ти примудрився потрапити з 30 метрів та забити?!

"Я думав, що Маліновський не зможе забити з настільки далекої дистанції, коли робив фол на ньому! Після гри я підійшов до нього, і запитав: "Як ти примудрився потрапити з 30 метрів та забити?!". Ніколи б не повірив, що це відбудеться саме у цей момент", — сказав де Лігт після матчу.

Скандальне інтерв'ю Роналду, після якого зірковий португалець залишив МЮ

Манчестер Юнайтед розпочинав нову кампанію під керівництвом Еріка тен Гага, однак 37-річний Роналду не міг знайти спільну мову зі своїм новим головним тренером, що безпосередньо мало вплив на його ігровий час та, можливо, подальшу долю в клубі. Про власні внутрішні переймання з цього приводу футболіст вирішив розповісти в 90-хвилинному інтерв’ю британському "Шоу Пірса Моргана без цензури".

Я не поважаю Еріка тег Гага, тому що він не виявляє поваги до мене

"Я не поважаю Еріка тег Гага, тому що він не виявляє поваги до мене. Якщо ти не будеш поважати мене, я ніколи не буду поважати тебе. МЮ намагався змусити мене піти з команди. Це стосується не лише головного тренера, а й людей у керівництві клубу. Я відчував, що мене зрадили", — сказав Роналду.

У цьому інтерв'ю португалець розповів багато про що, зокрема здивував коментарем про колишнього керманича "червоних дияволів" Ральфа Рангніка: "Я навіть ніколи про нього не чув".

Поворознюк — знахідка для українського футболу та мемів

Одна з багатьох гучних заяв президента Інгульця, але цього разу не про футбол, а про сумні події, які відбуваються в нашій країні... Ця цитата не лише стала заголовками новин, а й навіть стала хітом у пісні.

Я хочу зараз, б***ь, запитать в усіх тих, б***ь, "куля в лоб, так куля в лоб" — де ви, сука, г****и й****і?

"Президенту Володимиру Зеленському хотів би сказати. Вова, ї**ш їх, б***ь, а ми тобі будемо допомагати. Такого президента, як ти, не було й не буде. Я хочу зараз, б***ь, запитать в усіх тих, б***ь, "куля в лоб, так куля в лоб" – де ви, сука, г*****и й****і? Де ви, б***ь? Дуже прошу, б***ь, зверни на це увагу, б***ь. Коли ця війна закінчиться, шановні, приїхать, сука, в аеропорт, б***ь, 5-поверхова будівля машин-іномарок стоїть, б***ь, повтікали всі н***й з України – і роздать всі н***й людям, які цього потребують. б***ь, отак треба робити. Дуже тобі велика повага, що ти єдиний, хто це зробив. І ти єдиний, хто зміг об’єднать навколо себе людей. Я за тебе не голосував у першому турі, але зараз готовий за тебе життя, що ти зайняв таку громадянську позицію. Дякую вам усім. Слава Україні!", — сказав Поворознюк.

рафаїлов "висловився" з приводу нападу рф на Україну

Колишній генеральний директор луганської Зорі, який наразі доживає свою старість на просторах країни-агресора, висловився щодо повномасштабного нападу рф на Україну. В силу свого віку та звичок він не зміг тверезо оцінити ситуацію, висловившись в "своєму стилі".

Де ви були всі ці вісім років?

"Просто дістали! Де ви були всі ці вісім років, коли обстрілювали Донбас, вбиваючи дітей, жінок та стариків? Я шість років їздів до Макіївки та бачив, хто куди стріляє. Двічі я був під жорсткими обстрілами. Всім про це розповідали, але всі опускали очі. Звичайно, там же "сєпари" та "ватніки", а не люди. Або другий варіант — вони сами по собі стріляли. Вбито близько десяти тисяч людей. Ваш принцип життя: моя хата з краю. Я офіцер радянської армії і мені смішно, коли якісь представники військового оркестру намагаються протистояти десантникам. Людина з автоматом не є цивільним", — написав той, хто бажав створення т.з. "лнр" в 2014 році.

Сподіваємося, що "савєтскому афіцеру" рафаїлову зараз не так вже й смішно.

Ярмоленко, Маліновський та Шемберас про справжню сутність "тимощука"

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко висловився на адресу колишнього гравця національної команди анатолія тимощука, котрий довгий час мовчав про війну його країни з росією. P.S. Краще б і далі мовчав...

Сказав Тимощуку, що його більше для мене не існує. Він послав мене на **й, я послав його

"Для мене Толя був прикладом професіоналізму, і я рівнявся на нього. Його мовчання було несподіванкою для мене. Я йому написав, запитав як йому спитися ночами. Він відповів, що йому не спиться так само, як і мені. Я нічого не відповідав більше. Але він мені зателефонував... Я запитав у Толі, чому він мовчить, сказав, що я рівнявся на нього, і що він був для мене прикладом, і що тепер його не існує в моєму житті. Він послав мене на **й, я послав його. На цьому наша розмова закінчилася. Він просто боїться. Він не знає, що з ним буде, якщо він щось скаже", — сказав Ярмоленко в інтерв'ю Євгену Савіну.

Півзахисник Аталанти та збірної України Руслан Маліновський підтримав Ярмоленка, розкритикувавши мовчання тимощука.

Він більше не легенда українського футболу

"Воронін вчинив як одесит. Він – патріот своєї країни, який багато дав збірній Україні. Він патріот свого міста, дуже любить Одесу, я це знаю. Він часто приїжджає в Одесу. Щодо Тимощука, не знаю, це треба в нього запитати. Важко коментувати, але для мене це дивно. Я не можу пояснити його позицію у цій ситуації, але вважаю, що це неправильно. Єдине, що я знаю на сто відсотків, — він більше не легенда українського футболу. За ці дні всі його заслуги вже забули", — розповів Маліновський в інтервью Олександру Денисову.

Точку зору Ярмоленка та Маліновського підтримали багато українців, але була й підтримка з-за кордону. Від ексгравця збірної Литви Дейвідаса Шембераса.

Тимощук — гівно як людина

"Що можна говорити про людину, яка заради грошей продає свою державу? Він сам обирає свій шлях. Як бачимо, обрав шлях у Росії, з грошима. Без України, без людей, з якими виріс у того, в кого виріс – адже саме Україна дала йому найбільший імпульс. Він прекрасний футболіст, але як людина виявився гівном. Ось що я про нього думаю. Серед українських футболістів товаришую із Богданом Шершуном. Недавно писав йому. Він відписав, коротенько повідомив, що дійсно важко. Вірю, що незабаром все буде добре, війна закінчиться", — розповів Шемберас у інтерв'ю Футбол 24.

Не все так однозначно

Щодо самого тимощука, то як ми вже написали вище, краще б він мовчав: "Я живу на росії багато років, мої діти ходять тут до школи. Не бачу різниці між народами України та росії. У нас однакове мислення і менталітет. Зеніт — мій дім, я не планую нікуди їхати. Ті, хто говорить, як я поганий. Те, що я мовчу про СВО, не свідчить про те, що я підтримую її чи ні. У кожного є своя позиція. Не все так однозначно, тож я намагаюся про це не говорити".

Миколенко звернувся до Дзюби і помчало...

Захисник Евертона та збірної України Віталій Миколенко висловився на адресу форварда рф Артема Дзюби та інших гравців країни-агресора, що досі не висловили свою позиції щодо війни їх держави против України.

Вам никогда не будет прощения, петухи

"Доки ти, су*о, мовчиш, як і твої обіс*ані футболістики, вбивають мирне населення в Україні. Вас зачинять у вашій зал*пі на все життя и що саме важливе, на все життя ваших дітей. Я цьому дуже радий, не буде вам пробачення, пєтухи", — написав Миколенко у своєму Instagram.

Футболістишка Зеніта в свою чергу відповів на слова Миколенка, відповівши на коментар свого фаната "Дзюба, відповідай цьому синочку з Евертона, дуже багато говорить у себе в Англії". "Они только говорить и могут", — написав Дзюба.

Також на адресу Дзюби висловився колишній нападник Ворскли Адерінсола Есеола.

Кайфуй дальше от своего х**ла президента

"А что вы там!!! Нам дали??? Я прошу прощения?? Кайфуй дальше от своего х**ла президента, который убивает детей и стариков!!! Он, с*ка, в роддомы стреляет!!!!! Он уже горит в аду… Будьте честными вы… вы, спортсмены!!! А не демоны, которые у вас у власти!!!! А ты удивляешься мол "откуда столько ненависти"??? С*ка, посидел бы в подвалах, как мы все!!! Сразу гордость за "великую россею" пропала бы!!!", — написав Есеола.

рфс "образилася" на слова Петракова про війну

рфс вимагав від УЄФА дискваліфікувати головного тренера збірної України Олександра Петракова через заклик до санкцій проти росіян та готовність воювати за свою країну. рфс звинуватив Петракова в "дискримінації росіян та нездатності зберігати політичний нейтралітет".

Думаю, я міг би вбити двох-трьох ворогів

"Я думав, якщо вони прийдуть до Києва, я візьму зброю і захищатиму своє місто. Мені 64 роки, але я вважав, що це нормально — зробити це. Думаю, я міг би вбити двох-трьох ворогів", — сказав Петраков у інтерв'ю The Guardian.

Фонсека згадав події найтривожнішого ранку не лише для себе, а й для всієї України

Колишній головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека під час початку повномасштабного вторгнення росії на територію України перебував у Києві разом із сім'єю.

Я в Києві. Прокинувся о п'ятій ранку від п'яти вибухів поспіль

"Я в Києві, як і моя сім'я. Це важкий момент. Це неприйнятна війна, але я вірю, що світ переможе, треба твердо в це вірити. Я отримав багато повідомлень з Португалії та Італії. Я прокинувся о п'ятій ранку від п'яти вибухів поспіль У мене на сьогоднішній день був запланований рейс, але зараз вибратися звідси неможливо, тому що аеропорти зруйновані, а повітряний простір закритий. Нам залишається тільки молитися, щоб поряд з нами не впала бомба", — написав Фонсека у своєму твіттері.

Де Пена заявив, що більше ніколи не повернеться в Україну, але за мить змінив свою думку

Вінгер київського Динамо Карлос де Пена виїхав до Уругваю та заявив, що ніколи не повернеться до України.

Більше нізащо не повернусь в Україну

"Мені пришлось пережити дуже непросте випробування, але все вже добре. Більше нізащо не повернусь в Україну. Я залишив там усі свої речі, та вони мені більше непотрібні. Мені важливо бути поруч із сім'єю та друзями. Так, в мене є контракт з Динамо, але мені байдуже. Я туди не повернуся!", — сказав де Пена.

Після цього Де Пена опублікував сторіз в Instagram, де спробував пояснити свої слова: "Моє серце з українським народом, моїми колегами та їхніми родинами. З кінцем цього жахливого, що відбувається. Не розумійте неправильно те, що ви читаєте, і не копіюйте і не вставляйте те, що підходить вам. Моє серце прагне до України і я просто хочу, щоб це закінчилося", – написав Де Пена.

Гвардіола явно не проти випити чи повеселитися

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола, коментуючи підсумки першого півфіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Реалу (4:3), оцінив пенальті у виконанні форварда "вершкових" Каріма Бензема.

Коли Бензема забив паненкою з пенальті, я хотів випити пива, аби трохи охолонути

На початку року Гвардіола цікаво прокоментував поведінку своїх гравців, яких напередодні помітили у стані алкогольного сп'яніння.

У мережі було відео, на якому Джек Гріліш у супроводі Кайла Вокера та Ріяда Мареза ледве тримається на ногах.

Я дуже засмучений, що мене не запросили

"Я дуже засмучений, що вони не запросили мене... Їх оштрафують, тому що вони не запросили мене", — наводить слова Гвардіоли Sky Sports.

Буффон міг опинитися в Шахтарі, коли "гірників" тренував Мірча Луческу

Колишній голкіпер збірної Італії Джанлуїджі Буффон зізнався, що в певний момент своєї кар'єри міг опинитися в українській Прем'єр-лізі, коли в період керівництва Мірчі Луческу отримав пропозицію від Шахтаря.

Єдиною командою, з якою я розмовляв безпосередньо, був Шахтар

"Єдиною командою, з якою я, Джанлуїджі Буффон, розмовляв безпосередньо, був донецький Шахтар у 2015 чи 2016 році. Ми і з Луческу поговорили. Це був досвід, який мені здавався привабливим. Проти Шахтаря я грав із Ювентусом. Це конкурентоспроможна команда, яка грає у Лізі чемпіонів. Так, можливо, їй важко пройти стадію 1/8, але це якісна команда з високим індивідуальним класом гравців. Вони грають у Лізі чемпіонів і можуть вилетіти у першому раунді плей-офф, а можуть дійти до фіналу. А мене це цікавить. Мені нецікаво грати у найсильнішій команді, бо, мабуть, у найкращій команді я вже грав, мабуть, рік. У Ювентусі. У 2005 році це була наша найсильніша команда. Але мені цікаво грати за тих, хто бореться за титули та може їх виграти", – сказав Буффон в інтерв'ю журналісту Нобелю Арустамяну.

Тебас назвав новий контракт Мбаппе з ПСЖ "образою для футболу"

Напередодні минулого літа все здавалося так: Мбаппе залишить ПСЖ і за неймовірну суму перейде в Реал. Однак француз не тільки не залишив парижан, а й продовжив з ними контракт, який досі видається немислимим для футболу. Цією ситуацією були незадоволені багато хто, зокрема президент Ла Ліги Хав'єр Тебас.

Угода Мбаппе з ПСЖ — це образа для футболу

"Те, що робить ПСЖ, продовживши Мбаппе на велику суму після витрат у 700 мільйонів євро в останні сезони та маючи заробітню плату більше ніж на 600 мільйонів, є образою для футболу", — цитує слова Тебаса журналіст Фабриціо Романо.

Чи не Мбаппе єдиним: Барселона теж не свята

Останнім часом довкола Барселони ходить не найкраща преса. Каталонський клуб активував багато важелів, щоб зареєструвати підписаних футболістів минулим літом. Також клуб намагався та намагається позбавитися низки гравців, або ж тиснє на них, щоб вони скоротили свою заробітну плату. Колишній півзахисник Реала Рафаель Ван дер Ваарт розкритикував Барселону.

Барселона — це мафія, і вона має бути покарана

"Як, чорт забирай, ви можете купувати гравців, коли у вас грошей немає? Вважаю, що це ганьба. Ще й Лапорта, який скрізь сміється, вважає себе таким важливим, думає, що він король. Не можна так поводитися з людьми, як це робить Барселона з Френкі де Йонгом. Він заробляє надто багато? Коли підписують контракт, його виконують, або дають піти на хороших умовах, але все не так. Барселона – це мафія, і вона має бути покарана. Через це ім'я Барселони виглядає дуже погано. Це великий клуб, усі хочуть там грати. Але з цього моменту ми судимо про них по-іншому, і грати за них зараз – це сором, як на мене", — наводить слова Рафаеля AS.

Роналду образився за свою вартість і забанив для себе портал Transfermarkt

Координатор порталу Transfermarkt, Крістіан Шварц, розповів про те, як визначається вартість футболістів, та поділився історією про те, як Кріштіану Роналду був незадоволений своїм показником.

Пояснили Роналду, як визначили його вартість, він заблокував нас

"Наразі вік є одним із найважливіших факторів. Кріштіану вже віковий гравець, як і Мессі. Їх вартість знижується просто через вік. Навіть якщо вони так само хороші, як і три роки тому, вони стали старшими на три роки. Роналду написав нашим хлопцям у соцмережах, що його вартість має бути набагато вищою. Вони йому відповіли, пояснили, що у своїй віковій групі він все одно перший номер із великим відривом. Різниця між Роналду та другим гравцем була у 30-50 мільйонів фунтів. Він відправив нам смайлики та заблокував", – розповів Шварц в інтерв'ю The Athletic.

Справжня радість футболіста, який зміг здійснити свою мрію

Захисник збірної України Віталій Міколенко прокоментував свій перехід до Евертона з київського Динамо.

Коли перехід до Евертона був узгоджений, я сів у машину і заридав. Хвилин 30 плакав

"Дізнався 12 грудня після гри із Зорею в роздягальні. Попросили бути на Динамо і можливо буде пропозиція. Я взагалі не знав, який це буде клуб. Вже потім у мене запитали, чи маю англійську візу і я зрозумів, що клуб з Англії але який саме я не знав. Ігор Михайлович Cуркіс навів приклад дочки, сказав мені, що я йому як син. Сказав, що я можу продовжити грати в Динамо, завойовувати кубки та отримувати свою зарплату, але якщо я готовий, то далі розмовлятимемо. Але я сказав, що не знаю, чи готовий я, але дуже хочу, а бажання — найважливіше. Я замислився над цими словами, а сльози були потім, коли була розмова між президентами Евертона та Динамо. Потім уже коли всі погодили, тоді вже навернулись сльози. Не вірив, що це відбувається зі мною, все було як у грі. Хвилин тридцять плакав, набрав рідним, дівчині. Я був дуже щасливий і було страшенно одночасно", — наводить слова Миколенка прес-служба "біло-синіх".

Відразу після переходу Миколенка до Евертона, "іриски" в рамках 1/32 фіналу Кубка Англії вирушили на матч проти Халл Сіті, де здобув перемогу з рахунком 3:2 у додатковий час. Головний тренер Рафаель Бенітес прокоментував дебютну гру українця.

Було приємно бачити менталітет Миколенка

"Миколенко провів 15 днів без тренувань, але приїхав сюди і відіграв матч Кубка Англії. Це чудово. Мав деякі судоми наприкінці, але було приємно бачити його менталітет, і я думаю, що він добре впорався зі своєю першою грою", — наводить слова іспанця LiverpoolEcho.

Еміліано Мартінес ще довго згадуватиме свій жест на ЧС-2022 у Катарі

Воротар збірної Аргентини Еміліано Мартінес запам'ятався вкрай провокаційною поведінкою минулого чемпіонату світу в Катарі. Після того, як Мартінес отримав нагороду найкращому воротареві ЧС-2022, він приклав її до паху і потряс. Сам Емі сказав із цього приводу: "Я зробив це, бо французи освистували мене. Така зарозумілість зі мною не працює". Екс-захисник збірної Франції Аділь Рамі оцінив поведінку аргентинського воротаря.

Найбільший мудак у світі футболу

"Найбільший мудак у світі футболу та найненависніша людина. Золота рукавичка ЧС-2022 — це він, Яссін Буну", — написав Рамі в Instagram.

Додамо, що крім Рамі, багато вболівальників та особистостей у футболі негативно оцінили емоції аргентинця.

Тренер збірної Канади мотивував не лише своїх, а й розлютив футболістів Хорватії на ЧС-2022

Джон Хердман – перший тренер, який очолив збірну як на чоловічому, так і жіночому чемпіонатах світу. Саме він керував збірною Канади на чемпіонаті світу у Катарі. У першому матчі канадці обіграли Бельгію, після чого наставник влаштував мотиваційний перфоманс у центрі поля.

"Що я сказав хлопцям? Ми збираємося взяти і тр**нути Хорватію. Так-так, тр**нути", — сказав Хердман.

Найкращий гравець матчу між збірними Канади та Хорватії Андрей Крамарич, який закінчився упевненою перемогою хорватів, після матчу відповів англійському фахівцю.

"Я хочу подякувати тренеру збірної Канади за мотивацію. Хорватія продемонструвала, хто кого тр**нув", — сказав Крамарич.

Зюле = Магвайр

Легенда світового футболу Рафаель ван дер Ваарт дуже жорстко пройшовся по захисту німецької збірної, особливо багато дісталося Нікласу Зюле. Це сталося після сенсаційного вильоту збірної Німеччини на чемпіонаті світу у Катарі.

Зюле – німецький Магвайр

"У Німеччини великі проблеми в обороні. А Зюле – взагалі не топ-футболіст. Це німецький Магвайр", – цитує екс-гравця Sport Bild.

Супрязі дісталося від Луческу

Нападник Динамо Владислав Супряга прокоментував свої стосунки з головним тренером Мірчею Луческу, у той момент, коли він вирушив у недовгу оренду до Сампдорії.

Луческу сказав, щоб я більше сюди не повертався

"Ми з Мірчею Луческу дуже добре поспілкувалися і попрощалися. Він мені сказав, щоб я сюди більше не повертався. Він побажав мені удачі і сказав, щоб більше працював і не втрачав свого шансу. Я дуже вдячний йому за все, що він для мене зробив. Я виріс як гравець і особистість. Буду все життя йому вдячний за це", — розповів Супряга в інтерв'ю BurBuzz.

Вірт відкрив правду про те, що він каже гравцям перед матчами УПЛ

Головний тренер Вереса Юрій Вірт жорстко поговорив із підопічними в роздягальні після поразки від Дніпра-1. Окреме привітання дісталося форварду збірної України Артему Довбику.

Я б, чесно, того, б***ь, Довбика п******в раз н***й — і на тому все б закінчилося

"Ви подивіться на себе в дзеркало, наші центральні захисники. Я б, чесно, того, б***ь, Довбика п******в раз н***й — і на тому все б закінчилося. А ви, б***ь, двоє відлітаєте від нього, б***ь. По ахілам пройшовся б, щоб його винесли з поля. І не тільки центральні, будь-який інший футболіст. А ви бігаєте, танцюєте. Ну, тут я винен, трішки неправильно вам доніс", — сказав тоді Вірт.

А яка цитата з футбольного світу у 2022 році запам'яталася найбільше вам?