Англія

Італієць поділився думками після матчу АПЛ.

Головний тренер Брайтона Роберто де Дзербі прокоментував виїзну перемогу в матчі 19-го туру АПЛ проти Евертона — 4:1.

"Мені не сподобався перший тайм. Але другий тайм ми провели краще. Набагато краще. Я задоволений результатом, звичайно ж, але є що покращувати. Нам треба аналізувати гру, а не результат.

Еван Фергюсон може стати великим гравцем. Моє завдання у команді — допомагати рости молодим гравцям, таким, як Еван", — слова де Дзербі наводить BBC.

Дивитися відео голів та огляд матчу Евертон — Брайтон ви можете на Football.ua.