Англія

Керманич Ньюкасла висловився про нічию у минулому матчі АПЛ.

У рамках 19-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал у напруженому центральному матчі розійшовся безгольовим миром із Ньюкаслом.

Головний тренер "сорок" Едді Гау поділився емоціями від цього протистояння.

"Вважаю, що ми показали дуже, дуже гарну гру в обороні. Це була командна робота, ми знали, який сильний в атаці Арсенал.

Але я трохи засмучений, що ми не змогли бути небезпечнішими для суперника, але й Арсенал багато не дозволяв", — цитує слова Едді Гау Sky Sports.

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