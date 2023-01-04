Керманич Ньюкасла висловився про нічию у минулому матчі АПЛ.
Едді Гау, getty images
04 січня 2023, 14:14
У рамках 19-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал у напруженому центральному матчі розійшовся безгольовим миром із Ньюкаслом.
Головний тренер "сорок" Едді Гау поділився емоціями від цього протистояння.
"Вважаю, що ми показали дуже, дуже гарну гру в обороні. Це була командна робота, ми знали, який сильний в атаці Арсенал.
Але я трохи засмучений, що ми не змогли бути небезпечнішими для суперника, але й Арсенал багато не дозволяв", — цитує слова Едді Гау Sky Sports.
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