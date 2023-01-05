Англія

"Гармаші" знайшли альтернативу українцеві.

Лондонський Арсенал знайшов альтернативу Михайлу Мудрику. Це півзахисник Брайтона Каора Мітома, повідомляє Football.London.

За інформацією джерела, пріоритетною ціллю Арсеналу залишається Михайло Мудрик. Однак клуби не можуть домовитись, Шахтар не хоче продавати українця дешевше, ніж 100 мільйонів євро. Якщо перехід Михайла не відбудеться, японець є альтернативним варіантом для команди Мікеля Артети.

В цьому сезоні Мітома зіграв 15 матчів, в яких забив 4 голи. Transfermarkt оцінює футболіста у 8,5 мільйонів євро.

До речі, раніше повідомлялося, що Челсі готовий перебити будь-яку пропозицію Арсеналу по Мудрику.