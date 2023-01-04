Англія

За Михайла розгорнулась неабияка боротьба.

Епопея з трансфером лідера Шахтаря Михайлом Мудриком в топ клуб в самому розпалі. У фінальному двобої за українського таланта зійшлися два англійські клуби: Арсенал та Челсі.

Шахтар дав чітко зрозуміти, що не відпустить свого гравця менш ніж за 88 мільйонів фунтів стерлінгів (100 мільйонів євро) і вже відмовив Арсеналу, який пропонував 62 мільйонів фунтів стерлінгів (70,5 мільйонів євро). Тепер слово за іншим лондонським клубом.

За інформацією Independent, Челсі дав зрозуміти, що перевершить будь-яку пропозицію Арсеналу щодо Михайла Мудрика. Якщо сторони погодяться на всі умови, то цей перехід стане першим гучним трансфером зимового міжсезоння.

До речі, раніше повідомлялося, що Шахтар готовий згорнути переговори по Мудрику, якщо Арсенал не заплатить 100 мільйонів євро.